  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل فتى من بلدة صموئيل

الأحد 28 أغسطس 2022 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل فتى من بلدة صموئيل



القدس المحتلة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة صموئيل شمال غرب مدينة القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل رئيس مجلس بلدة النبي صموئيل أمير عادل عبيد وفتشته.

وأفادت مصادر صحفية، بأن  قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عوض عادل عبيد (15 عاماً)، وبذلك ارتفع عدد معتقلي البلدة إلى 6 معتقلين منذ الجمعة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت، خمسة مواطنين يوم الجمعة الماضية، عند حواجز عسكرية نصبتها في محيط القرية، وذلك بعد ساعات من وقفة منددة بالتضييقات التي يفرضها الاحتلال على القرية وسكانها، والتي تنظم بشكل أسبوعي.

والمعتقلون هم؛ عيد محمد عيد بركات، وليث عيد محمد بركات، ومحمود محمد يوسف بركات، وسائد طلال سالم بركات، وضياء ربحي أديب بركات.

#الاحتلال #بلدة صموئيل

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يكشف تفاصيل مكالمة مهمة من السيسي بشأن إدانة "إسرائيل" في الأمم المتحدة

"مكافأة بوتين".. مبلغ مالي لمن يترك أوكرانيا إلى روسيا

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية تشن هجومًا ضد الاتحاد الأوروبي لموقفه من السلطة والمستوطنين

"مكان": لابيد يدعو نتنياهو لاجتماع !

وفاة طفل مريض من غزة ماطل الاحتلال في إصدار تصريح له

الأخبار الرئيسية

العمادي يزور غزة غدًا..

5141ca7d1b84c1e187e876669c69444d-650x405

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

17812878_303

هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

لابيد: قادة الجيش والموساد تلقوا تعليمات بالاستعداد لمواجهة أي سيناريو

لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

الاتصالات الفلسطينية