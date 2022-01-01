الاحتلال يعتقل فتى من بلدة صموئيل

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من بلدة صموئيل شمال غرب مدينة القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل رئيس مجلس بلدة النبي صموئيل أمير عادل عبيد وفتشته.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عوض عادل عبيد (15 عاماً)، وبذلك ارتفع عدد معتقلي البلدة إلى 6 معتقلين منذ الجمعة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت، خمسة مواطنين يوم الجمعة الماضية، عند حواجز عسكرية نصبتها في محيط القرية، وذلك بعد ساعات من وقفة منددة بالتضييقات التي يفرضها الاحتلال على القرية وسكانها، والتي تنظم بشكل أسبوعي.

والمعتقلون هم؛ عيد محمد عيد بركات، وليث عيد محمد بركات، ومحمود محمد يوسف بركات، وسائد طلال سالم بركات، وضياء ربحي أديب بركات.