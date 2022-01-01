تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين

غزة/سما/

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الأحد إن "فلسطين ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة المندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية نحو بلاد الشام".

وقال العلامي في تصريح صحفي: إن "المناطق الشرقية والداخلية ستكون أكثر تأثراً بهذه الموجة من المناطق الساحلية كقطاع غزة".

وأضاف: أن المناطق الساحلية سيكون تأثرها نسبي بالموجة الحارة حيث ستكون درجة الحرارة بمنتصف الثلاثينيات، على خلاف المناطق الداخلية التي ستكون أشد تأثراً.



وأوضح أن يومي الأحد والإثنين سيكونان ذروة الموجة الحارة حيث ستصل درجة الحرارة خلالهما في المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل من منتصف الثلاثينيات حتى بداية الأربعينيات..

وبين أن المناطق الساحلية لن تتجاوز درجة الحرارة فيها بداية الثلاثينيات مع ارتفاع معدلات الرطوبة فيها.

وشدد العلامي على أن فلسطين تبقى تحت تأثير الموجة الحارة حتى أيام اللاثاء والأربعاء والخميس، مع تراجع معدلات درجات الحرارة خلالها، لتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود الـ5 درجات المئوية.