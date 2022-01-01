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هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

الأحد 28 أغسطس 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..



غزة/سما/

 أوضح استطلاع أجرته القناة 13 العبرية، أن الاسرائيليين غير مستعدين لتقديم حياة جنودهم ثمنا لتحقيق الهدوء للمستوطنين في غلاف غزة، حيث أن 65% من الإسرائيليين غير مستعدين للموافقة على عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

وجاء الاستطلاع بناء على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بأن الجيش جاهز لعملية عسكرية واسعة في غزة تضمن الهدوء لـ 15 سنة.

وبحسب الاستطلاع، فقط 21% من الاسرائيليين يؤيدون هذه العملية في قطاع غزة، بينما في الجنوب 29% من المستوطنين يؤيدون العملية.


كوخافي في تصريحاته أشار إلى أن العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة تضمن الهدوء ل 15 عاماً على الأقل، إلا أن الثمن سيكون مرتفع، وهو قرابة 300 جندي إسرائيلي قتلى.

#أفيف كوخافي #غزة #عدوان اسرائيلي على غزة

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