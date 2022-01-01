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وقفة دعم وإسناد مع الأسرى في سلفيت

الأحد 28 أغسطس 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد مع الأسرى في سلفيت



سلفيت/سما/

نظمت حركة فتح إقليم سلفيت بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة، اليوم الأحد، وقفة دعم وإسناد مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي. 

وقال أمين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد: "إن الأسرى يخوضون معركة العزة والصمود والكرامة في الخندق الأول ضد ما يُسمى إدارة مصلحة السجون، وسنكون معهم ولن نتركهم وحدهم فريسة للسجان"، مشيدا بموقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تجاه قضية الأسرى والتي تعتبر أحد ركائز الثوابت الوطنية.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في سلفيت نزار الدقروق: ان هذه الوقفة تمثل الإعلان عن بدء الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى في خطواتهم الاحتجاجية، مطالبا بالوقوف الى جانب الأسرى في معركتهم. مُشيراً إلى ان الإضراب المفتوح عن الطعام هو الأسلوب الوحيد أمام الاسرى لانتزاع حقوقهم.

وتوجه مدير جامعة القدس المفتوحة نور الأقرع بالدعوة لكافة المؤسسات الدولية للوقوف تجاه قضية الأسرى، مبينا أن الجامعة قد سخرت كل امكانياتها تجاه قضية الاسرى من خلال التحاقهم بمقاعد الدراسة في الجامعة، وإضافة مساقات تعليمية للطلبة عن قضيتهم.

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#سلفيت #الاسرى

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