لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر اليوم الأحد، بأنّ السفن الإسرائيلية لم تشارك في القتال ولم تقترب حتى من شواطئ غزة في معركة “وحدة الساحات” الأخيرة.



وقالت المصادر، وفق قناة “الميادين” إنّ المعطيات تفيد بأنّ إسرائيل، في الجولة الأخيرة، كانت تخشى امتلاك “سرايا القدس” صواريخ أرض- بحر.



ورفضت مصادر “الجهاد الإسلامي” أن تؤكد أو تنفي امتلاكها هذا النوع من السلاح.



وقالت المصادر إنّ “الجهاد الإسلامي” تمتلك بالتأكيد أسلحة كاسرة للتوازن مع إسرائيل.



وأطلقت “سرايا القدس” معركة “وحدة الساحات”، في بداية الشهر الجاري، رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطلقت صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وبعد ثلاث أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة جرى التوصل، في 7 آب/أغسطس، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع، بتحقيق مطالب حركة “الجهاد الإسلامي” كاملةً.