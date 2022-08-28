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مؤشر القدس يغلق نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 0.17%

الأحد 28 أغسطس 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشر القدس يغلق نهاية الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 0.17%



رام الله/ سما/

 أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع المنصرم عند مستوى 634 نقطة منخفضاً بما يقارب نقطة واحدة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه وبنسبة 0.17%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور، وتم خلالها تداول 5,964,684 سهماً بقيمة بلغت 17,655,628 دولار من خـلال 777 عقداً، كما تم تداول أسهم 32 شركة من أصل 49 شركة مُدرجة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة من 21-25/08/2022 حوالي 3.5 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 0.9 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 305%، فيما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.05% لتبلغ ما يقارب 4.93 مليار دولار.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع، فقد جاءت مطاحن القمح الذهبي في الترتيب الأول بارتفاع نسبته 5.68%، فيما حلت ترست العالمية للتأمين في الترتيب الثاني بنسبة 4.76%، وجاء في الترتيب الثالث شركة فلسطين للتنمية والاستثمار بنسبة 3.70%، وحل في الترتيب الرابع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة 3.70%، وخامساً جاءت شركة بيرزيت للأدوية بارتفاع نسبته 2.30%.

وفيما يتعلق بالشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فقد جاءت الأهلية للتأمين في الترتيب الأول بنسبة 16.00%، الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات في الترتيب الثاني بنسبة 3.33%، وجاء في الترتيب الثالث البنك الوطني بنسبة 2.94%، ثم الوطنية لصناعة الكرتون في الترتيب الرابع بنسبة 2.94%، وجاء في الترتيب الخامس بنك فلسطين بنسبة بلغت 1.40%.

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