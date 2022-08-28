  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حلس: سيتم عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في القريب العاجل

الأحد 28 أغسطس 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس: سيتم عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في القريب العاجل



غزة / سما/

 أكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة، سيكون على طاولة اللجنة المركزية في أول اجتماع لها، ليتم اتخاذ القرار الذي يحدد تاريخ انعقاده.

وقال حلس إن الموقف والقرار واضح تماماً بأن انعقاد المؤتمر الثامن قرار لا رجعة فيه وأنه سيكون في وقت قريب جداً.

وكشف أن هناك توجها خلال هذه الورشة "ورشة العمل التنظيمية السابعة" المنعقدة في بيروت، أن يكون هناك دعوة أو توصية بأن يكون انعقاد المؤتمر الثامن خلال هذا العام.

وأضاف مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية "نحن في اللجنة المركزية لدينا توجه بعد تأخير انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، لأنه ليس فقط استحقاق تنظيمي وإنما استحقاق وطني ومصلحة وطنية وضرورة وطنية".

واستطرد: المرحلة التي يحياها شعبنا وتحياها قضيتنا تحتاج إلى أن تتشارك كل الأطر الحركية في صناعة الحاضر وأيضاً في صناعة المستقبل وميدان هذا العمل هو المؤتمر لذلك أنا موقفنا وقرارنا أن نذهب إلى المؤتمر ولا يكون هناك أي معيقات يمكن أن تؤخر انعقاده.

وختم: "ليس غريباً أن يكون موضوع انعقاد المؤتمر الثامن هو الموضوع الأكثر حضوراً في هذه الورشة سواء على لسان متحدثين أو على لسان من قدموا مداخلات في هذه الورشة".

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يكشف تفاصيل مكالمة مهمة من السيسي بشأن إدانة "إسرائيل" في الأمم المتحدة

الأونروا: هؤلاء من سيستفيد من 50 دولار

"مكافأة بوتين".. مبلغ مالي لمن يترك أوكرانيا إلى روسيا

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

قناة عبرية تكشف عن حدث غير معتاد في مطار بن غوريون

الحوثي يكشف حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

عماد الدين أديب في وصيته الأخيرة: قوى إقليمية ودولية تسعى لإسقاط الرئيس السيسي

الصحة : 4 وفيات و593 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

2022-08-28_08-35-40_412671

كوشنر يتحدث عن سبب غضب ترامب من "ابومازن" وسؤاله “هل أنت مجنون؟” خلال لقائه برام الله

الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية في وجه السجان الإسرائيلي

آلاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال رفضا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك

الاتصالات الفلسطينية