"القدس المفتوحة" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

رام الله / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتوفير منح دراسية للمعلمين وكوادر التربية والتعليم الراغبين في إكمال دراستهم بجامعة القدس المفتوحة.

ووقع الاتفاقية عن "القدس المفتوحة" رئيسها سمير النجدي، وعن "الاتحاد" أمينه العام سائد إرزيقات، في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجامعة نسبة خصم من مجموع رسوم الساعات للمعلمين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في تخصصات "اللغة العربية وآدابها" و"الدعوة الإسلامية والعلاقات الدولية في الإسلام"، و"تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني"، و"تكنولوجيا المعلومات"، و"الخدمة الاجتماعية"، وتخصصات أخرى، إضافة إلى مساعدة في تقديم منح لأبناء العاملين والمعلمين وفقا لنظام الجامعة.

وتشمل الاتفاقية تأهيل العاملين في مديريات التربية والتعليم الحاصلين على درجة الدبلوم من خلال نظام التجسير وفق تسهيلات خاصة بالجامعة، وتطوير قدرات المرشدين والمدرسين من خلال برنامج ماجستير "الإرشاد النفسي والتربوي" أو أي مجالات أخرى في مختلف التخصصات.

كما تشمل تعزيز قدرات المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس وتطويرها من خلال دبلوم التأهيل التربوي، وتطوير قدرات الموظفين والعاملين في مديريات التربية والتعليم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة في مختلف المجالات (الإدارية، والمالية، واللغات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات...).

وقال النجدي، إن "الاتفاقية تتواءم مع فلسفة جامعة القدس المفتوحة ورسالتها ودورها الريادي في تطوير المعلمين، وهي جزء من العمل التكاملي مع الاتحاد العام للمعلمين، وتشمل مجموعة من التسهيلات والخصومات للعاملين في الجهاز التعليمي بوزارة التربية والتعليم والمنتسبين للاتحاد، في برامج على مستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا".

من جانبه، قال إرزيقات إن الاتفاقية تهدف إلى توفير التعليم العالي للمعلمين وتطوير قدراتهم العلمية والتطبيقية، حيث إن "جامعة القدس المفتوحة ستبقى من ركائز منظمة التحرير في مجال تخريج المعلمين القادرين على حمل رسالة شعبهم وإنشاء أجيال تقودنا إلى تحرير وطننا، فخريجوها يتميزون ويتفوقون في الامتحانات الإجرائية الخاصة بالتوظيف".