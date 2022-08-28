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طبيب شيرين يوضح سبب سمنتها المفرطة

الأحد 28 أغسطس 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب شيرين يوضح سبب سمنتها المفرطة



وكالات / سما /

كشف الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، الدكتور نبيل عبد المقصود، تطورات الحالة النفسية وجانبا من خصوصيات شيرين عبد الوهاب.

وأوضح عبد المقصود خلال لقاء مع برنامج  et بالعربي أن الشائعات التي أثيرت حول معاناة الفنانة شيرين من الإدما غير صحيحة وقال:"قولاً واحداً.. شيرين لا تعاني من الإدمان.. يجب اغلاق الموضوع يا جماعة، صحيح الإدمان مرض.. لكن مش موجود عندها.. ما ينفعش.. نلزقه بيها.. وهي لما جتلي هي جاية في بينا علاقة أسرية بينا لسنين طويلة ما بينا قبل كده".

وكانت زيادة وزن الفنانة شيرين في ظهورها الأخير في مهرجان قرطاج مثيرة للجدل وعلق عبد المقصود على الموضوع قائلا:" في ناس لما يبقى عندها مشاكل.. تنعزل و تنقطع عن الأكل تماماً. وفي ناس تتجه للأكل.. شيرين كانت من النوع الذي ينعزل وتاكل".

وكان قد ظهر الطبيب عبد المقصود إلى جانب شيرين في حفلها الأخير وقدمت له الشكر أمام الجماهير معتبرة أنه كان الشخص المسؤول عن عودتها إلى المسرح.

#شيرين عبد الوهاب #السمنة #فنانين

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