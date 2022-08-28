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"فيسبوك" يكشف سبب خلل غريب في البريد العشوائي للمشاهير

الأحد 28 أغسطس 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يكشف سبب خلل غريب في البريد العشوائي للمشاهير



وكالات / سما /

واجه موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خللا غريبا تسبب في أن بعض المستخدمين وجدوا عددا كبيرا بشكل غير طبيعي من المنشورات المتعلقة بالمشاهير في خلاصات المحتوى الخاصة بهم.  

أشارت لقطات الشاشة المتداولة على"تويتر" إلى تعرض بعض المستخدمين لخلل، وشارك العديد من الأشخاص بعض التعليقات النصية والصور والميمات الغريبة التي ظهرت على حساباتهم فيما يتعلق بصفحات المعجبين بالمشاهير وحسابات أخرى متعلقة بالشخصيات العامة.

ولاحظ DownDetector ، وهو موقع إلكتروني يتتبع حالات انقطاع الموقع ارتفاعا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات مع "فيسبوك" في ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، أشارت العديد من الشكاوى إلى مشاكل في موجز المنصة و "منشورات المشاهير".

وقال متحدث باسم Meta في بيان: "في وقت سابق، تسبب تغيير في التكوين في مواجهة بعض الأشخاص لمشكلات في موجز "فيسبوك" الخاص بهم، لقد تم حل المشكلة في أسرع وقت ونعتذر عن أي إزعاج سببه الخلل".

وبحسب صحيفة The postكان خلل الرسائل غير المرغوب فيها للمشاهير هو أهم مشكلة تؤثر على منصة "فيسبوك" الرئيسية منذ أكتوبر الماضي، عندما أثر انقطاع طويل على"إنستغرام" و "واتساب"و "مسنجر" لعدة ساعات، ووصفت الشركة الانقطاع في ذلك الوقت بأنه "خطأ لديهم" حدث أثناء الصيانة الروتينية.

#فيسبوك #البريد #المشاهير #المستخدمين

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