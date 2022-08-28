قبل إطلاق "آيفون 14".. تسريبات جديدة تبشر بـ"ميزة ثورية"

وكالات / سما /

اتسعت دائرة التسريبات بشأن الهاتف الجديد من شركة "أبل"، "آيفون 14"، لتركز بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.

وقال موقع مجلة "فوربس" الأميركية إن التسريبات التي أشارت إلى "أبل" ستغير بشكل جذري شكل "آيفون 14" كانت تقتصر حتى وقت قريب على "مخططات مسربة" و"تصورات فنية".

وأضاف أن هذا الأمر لم يستمر أكثر، موضحا أن هناك موجة من التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف "آيفون 14 بور" لا يحتوي على "نوتش"، وهو عبارة عن نتوء في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة.

وتوقع الموقع أن تكون "أبل" قد توصلت إلى تكنولوجيا جديدة قادت إلى هذا التصميم، الذي وصفه بـ"المثير للدهشة".

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف "آيفون 14" وعدد من الأجهزة الأخرى خلال مؤتمرها السنوي الذي ستعقده في سبتمبر المقبل.