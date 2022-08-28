  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

قبل إطلاق "آيفون 14".. تسريبات جديدة تبشر بـ"ميزة ثورية"

الأحد 28 أغسطس 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل إطلاق "آيفون 14".. تسريبات جديدة تبشر بـ"ميزة ثورية"



وكالات / سما /

اتسعت دائرة التسريبات بشأن الهاتف الجديد من شركة "أبل"، "آيفون 14"، لتركز بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.

وقال موقع مجلة "فوربس" الأميركية إن التسريبات التي أشارت إلى "أبل" ستغير بشكل جذري شكل "آيفون 14" كانت تقتصر حتى وقت قريب على "مخططات مسربة" و"تصورات فنية".

وأضاف أن هذا الأمر لم يستمر أكثر، موضحا أن هناك موجة من التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف "آيفون 14 بور" لا يحتوي على "نوتش"، وهو عبارة عن نتوء في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة.

وتوقع الموقع أن تكون "أبل" قد توصلت إلى تكنولوجيا جديدة قادت إلى هذا التصميم، الذي وصفه بـ"المثير للدهشة".

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف "آيفون 14" وعدد من الأجهزة الأخرى خلال مؤتمرها السنوي الذي ستعقده في سبتمبر المقبل.

#آيفون 14 #تسريبات #أبل

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يكشف تفاصيل مكالمة مهمة من السيسي بشأن إدانة "إسرائيل" في الأمم المتحدة

الأونروا: هؤلاء من سيستفيد من 50 دولار

"مكافأة بوتين".. مبلغ مالي لمن يترك أوكرانيا إلى روسيا

قناة عبرية تكشف عن حدث غير معتاد في مطار بن غوريون

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

الحوثي يكشف حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الصحة : 4 وفيات و593 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

2022-08-28_08-35-40_412671

كوشنر يتحدث عن سبب غضب ترامب من "ابومازن" وسؤاله “هل أنت مجنون؟” خلال لقائه برام الله

خلال أيام.. الاتحاد الأوروبي يُحول 66 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية في وجه السجان الإسرائيلي

آلاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال رفضا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك

الاتصالات الفلسطينية