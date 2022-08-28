6 طرق لخفض نسبة السكر ي بشكل طبيعي

وكالات / سما /

يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم، بمرض السكري ومقدمات السكري وعندما تُترك دون علاج يمكن أن تظهر مضاعفات صحية خطيرة، تعد إدارة نسبة السكر في الدم أمرًا حيويًا لرفاهيتك بشكل عام، وفى السطور المقبلة سنوضح لك ما يجب معرفته عن سكر الدم وخمس طرق للحفاظ عليه بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- ماذا تعرف عن سكر الدم؟

يقيس سكر الدم ، مستوى الجلوكوز في مجرى الدم ويساعد ذلك في تحديد ما إذا كان جسمك يستخدم الجلوكوز بشكل مناسب للحصول على الطاقة، إذا كان مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا ، فقد تحتاج إلى زيادة مصادر الجلوكوز في نظامك الغذائي ، أو قد يكون هناك سبب لحاجة جسمك إلى مزيد من الطاقة، إذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة جدًا ، فقد تحتاج إلى تقليل مصادر السكر في نظامك الغذائي ، أو قد تكون هناك مشكلة ، مثل مقاومة الأنسولين ، مما يمنع جسمك من استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة .

2 - ممارسة الرياضة بانتظام

نظرًا لأن جسمك يستخدم الجلوكوز للحصول على الطاقة ، فإن ممارسة الرياضة بانتظام هي واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على نسبة السكر في الدم بشكل صحي، تستخدم الأنشطة مثل المشي ورفع الأثقال وركوب الدراجات أو السباحة نسبة السكر في الدم لتوليد الطاقة اللازمة لتقلصات العضلات. هذا يجعل النشاط جسمك أكثر حساسية للأنسولين وله فائدة إضافية تتمثل في المساعدة في التحكم في الوزن ، والتي يمكن بالمثل الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

3 - زيادة تناول الألياف

الألياف تبطئ معدل امتصاص السكر وهضم الكربوهيدرات، وهذا يقلل من خطر الارتفاع الحاد في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، تسمح الزيادة التدريجية في نسبة السكر في الدم لجسمك بمزيد من الوقت للاستجابة للأنسولين، يمكنك زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان وتحسين إدارة نسبة السكر في الدم عن طريق تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

4 - تناول كميات أصغر

تميل الوجبة الكبيرة إلى إحداث طفرات مفاجئة في نسبة السكر في الدم، يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لجسمك للعودة إلى مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بعد الوجبات،كما أن الأجزاء الصغيرة تعزز الوزن الصحي وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكنك ضمان تناول كميات أقل لكل وجبة عن طريق قياس أو وزن المكونات أثناء الطهي في المنزل .

5 - تقليل الكربوهيدرات

تؤثر الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم أكثر من معظم الأطعمة الأخرى ويمكن أن تقلل من فعالية الأنسولين، إن تناول الكثير من الكربوهيدرات يغمر الدم بمستويات عالية من الجلوكوز ويمكن أن يحد من قدرة الجسم على التعافي إلى مستويات السكر في الدم الصحية، انخفاض الكربوهيدرات يقلل النظام الغذائي من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تجنب الخبز المعالج أو المكرر والنشويات والمكرونة وإعطاء الأولوية للحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

6 - أضف أطعمة البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي

البروبيوتيك هي الأطعمة التي تشجع على نمو البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي، هذه الأطعمة تعمل أيضًا على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم ويمكن أن تخفض HbA1c ، وهو مؤشر لمقاومة الأنسولين ومرض السكري، ابحث عن طرق لإضافة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في نظامك الغذائي من خلال بعض أنواع الزبادي والجبن ومخلل الكرنب .