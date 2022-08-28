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نفتالي بينيت يبحث عن وظيفة جديدة

الأحد 28 أغسطس 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفتالي بينيت يبحث عن وظيفة جديدة



القدس المحتلة / سما /

 يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة، نفتالي بينيت، عن وظيفة جديدة لضمان مستقبله بعد تقاعده من الحياة السياسية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن بينيت أجرى محادثات مع شركات التكنولوجيا الفائقة وشركات تعمل في مجالات أخرى لإمكانية الانضمام إلى صفوفهم.

ووفقًا للقناة، فإن بينيت ناقش مع تلك الشركات إمكانية الانضمام إليهم بعد الانتخابات المقبلة.

وأكد مكتب بينيت، أنه يجتمع من وقت لآخر مع شركات التكنولوجيا الفائقة وغيرها، لكنه لم يتم الاتفاق على أي شيء بخصوص مستقبله.

ويتمتع بينيت بخبرة ناجحة في مجال التكنولوجيا الفائقة والتي اكتسبها قبل انضمامه للمجال السياسي والتي أكسبته بالفعل 15 مليون دولار، وكان يمتلك شركة مع آخرين قبل أن يقدم على بيعها عام 2005، ربح من خلالها 5 مليون دولار، كما عمل لاحقًا في شركة مماثلة لتطوير خدمة الدعم عن بعد لأجهزة الكمبيوتر وحصل على الكثير من الأموال منها.

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