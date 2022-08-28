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الاحتلال يعتقل معلما ويستولي على مركبته في مسافر يطا

الأحد 28 أغسطس 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، معلما في مسافر يطا، واحتجزت عددا من زملائه، واستولت على مركبته.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المعلم نبيل يونس بعد أن نصبت حاجزا مفاجئا بالطريق المؤدي الى مدرسة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل، كما استولت على مركبته، واحتجزت ستة معلمين ومنعتهم من الوصول الى المدرسة المهددة بالهدم.

واستنكر مدير العلاقات العامة والاعلام في مديرية تربية وتعليم يطا جبرين الدبابسة، اعتقال المعلم يونس واحتجاز عدد من زملائه تزامنا مع افتتاح العام الدراسي، مشيرا الى أن الاحتلال يشدد من اجراءاته في مسافر يطا، ويستهدف القطاع التعليمي، كما أن هناك عمليات هدم متواصلة للمدارس، واخطارات لمنع افتتاح أخرى وتهديدها بالهدم.

وأكد أن مديرية تربية وتعليم يطا ستفتتح غدا العام الدراسي الجديد في مدرسة الفخيت المهددة بالهدم، بحضور رسمي ومشاركة اقاليم حركة فتح، تأكيدا على سياسة التربية والتعليم في مواصلة العملية التعليمية، رغم الاحتلال وممارساته القمعية الرامية لوقف العملية التعليمية في مسافر يطا.

#مسافر يطا #الاحتلال

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