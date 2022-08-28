  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المعلمين: العام الدراسي سينطلق غدًا الإثنين ولن يكون هناك أيّ إضرابات

الأحد 28 أغسطس 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: العام الدراسي سينطلق غدًا الإثنين ولن يكون هناك أيّ إضرابات



غزة / سما /

أكّد أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، اليوم الأحد، على أنّ العام الدراسي الجديد سينطلق يوم غد الإثنين، ولن يكون أيّ إضرابات.

وقال ارزيقات خلال حديث إذاعي: "تصلنا مجموعة من الاتفاقيات من الحكومة الفلسطينية بشأن حقوق المعلمين، ووزارة المالية باشرت بالفعل خلال الاسبوع الماضي بتطبيق الاتفاقيات التى تم عقدها مع الحكومة، وديوان الموظفين باشرعمله الفعلي بتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتعيينات الجديدة".

وتابع: "الدعوات الرامية إلى تعطيل العام الدراسي والتي تصدر بين الفينة والاخرى، يجب متابعتها من الحكومة والبحث عن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمول هذه الدعوات التي تهدف الى ارباك الساحة التربوية والتعليمية وتأخير انطلاق العام الدراسي".

وأوضح أنّ هذه الدعوات لا تمثل قطاع المعلمين، مُطالبًا الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستمرار بتطبيق الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع اتحاد المعلمين.

ودعا الإعلام الوطني الفلسطيني لضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية فقط ، والوقوف عند مسؤوليته المجتمعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والسعي لتوفير الحق بالتعليم لكل الطلبة الفلسطينيين في ظل الهجمة الشرسة من الاحتلال "الإسرائيلي" في مواجهة المنهاج الفلسطيني.

وأضاف: "ندعو جميع المعلمين والمعلمات الذين لديهم فكرة نقابية وأيّ اقتراح نقابي بالتوجه إلى نقابة المعلمين وطرح جميع الاقتراحات على ارض الواقع".

وشدّد ارزيقات على ضرورة إبعاد مطالب المعلمين عن المدارس وتعطيلها، والحرص على تقديم الفائدة للطالب في ظل المستوى المتدني الذي نتج عن جائحة "كورونا".

#اتحاد المعلمين

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يكشف تفاصيل مكالمة مهمة من السيسي بشأن إدانة "إسرائيل" في الأمم المتحدة

الأونروا: هؤلاء من سيستفيد من 50 دولار

"مكافأة بوتين".. مبلغ مالي لمن يترك أوكرانيا إلى روسيا

قناة عبرية تكشف عن حدث غير معتاد في مطار بن غوريون

الحوثي يكشف حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

2022-08-28_08-35-40_412671

كوشنر يتحدث عن سبب غضب ترامب من "ابومازن" وسؤاله “هل أنت مجنون؟” خلال لقائه برام الله

خلال أيام.. الاتحاد الأوروبي يُحول 66 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية في وجه السجان الإسرائيلي

آلاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال رفضا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك

صحيفة عبرية تشن هجومًا ضد الاتحاد الأوروبي لموقفه من السلطة والمستوطنين

الاتصالات الفلسطينية