اتحاد المعلمين: العام الدراسي سينطلق غدًا الإثنين ولن يكون هناك أيّ إضرابات

غزة / سما /

أكّد أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، اليوم الأحد، على أنّ العام الدراسي الجديد سينطلق يوم غد الإثنين، ولن يكون أيّ إضرابات.

وقال ارزيقات خلال حديث إذاعي: "تصلنا مجموعة من الاتفاقيات من الحكومة الفلسطينية بشأن حقوق المعلمين، ووزارة المالية باشرت بالفعل خلال الاسبوع الماضي بتطبيق الاتفاقيات التى تم عقدها مع الحكومة، وديوان الموظفين باشرعمله الفعلي بتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتعيينات الجديدة".

وتابع: "الدعوات الرامية إلى تعطيل العام الدراسي والتي تصدر بين الفينة والاخرى، يجب متابعتها من الحكومة والبحث عن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمول هذه الدعوات التي تهدف الى ارباك الساحة التربوية والتعليمية وتأخير انطلاق العام الدراسي".

وأوضح أنّ هذه الدعوات لا تمثل قطاع المعلمين، مُطالبًا الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستمرار بتطبيق الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع اتحاد المعلمين.

ودعا الإعلام الوطني الفلسطيني لضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية فقط ، والوقوف عند مسؤوليته المجتمعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والسعي لتوفير الحق بالتعليم لكل الطلبة الفلسطينيين في ظل الهجمة الشرسة من الاحتلال "الإسرائيلي" في مواجهة المنهاج الفلسطيني.

وأضاف: "ندعو جميع المعلمين والمعلمات الذين لديهم فكرة نقابية وأيّ اقتراح نقابي بالتوجه إلى نقابة المعلمين وطرح جميع الاقتراحات على ارض الواقع".

وشدّد ارزيقات على ضرورة إبعاد مطالب المعلمين عن المدارس وتعطيلها، والحرص على تقديم الفائدة للطالب في ظل المستوى المتدني الذي نتج عن جائحة "كورونا".