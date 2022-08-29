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خلال أيام.. الاتحاد الأوروبي يُحول 66 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

الأحد 28 أغسطس 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال أيام.. الاتحاد الأوروبي يُحول 66 مليون يورو للسلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

من المتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة، تحويل الاتحاد الأوروبي دفعات مالية للسلطة الفلسطينية، سيخصص جزء منها للمخصصات الاجتماعية.

وقال شادي عثمان، مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن "هذه الدفعات سيكون جزء منها أيضاً للرواتب".

وأوضح أن الدفعة التي سيتم تحويلها تقدر بنحو 66 مليون يورو، سيكون منها 35 مليون يورو لدعم الرواتب والباقي للمخصصات الاجتماعية

وكان وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أكد الأربعاء الماضي، أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الشهر المقبل، بعد انتهاء الإجراءات الفنية.

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