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لاعب المجمع يعزز صفوف شباب الخليل

الأحد 28 أغسطس 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب المجمع يعزز صفوف شباب الخليل



غزة / سما /

أعلن اللاعب محمد الدلو انضمامه رسميا لصفوف شباب الخليل, للدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وقال الدلو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه وقّع مدة موسم واحد مع "عميد الضفة", متمنيا أن يكون إضافة قوية لحامل لقب دوري المحترفين في الموسمين الماضيين.

وكان لاعب المجمع الإسلامي سابقا, قد خاض العديد من التدريبات برفقة شباب الخليل خلال الفترة الماضية, قبل أن ينال إعجاب الجهاز الفني للفريق, الذي أوصى بالتعاقد معه.

يشار إلى أن الدلو من اللاعبين المميزين في دوري الأولى بغزة, وكان أحد الركائز الأساسية في صفوف المجمع الإسلامي خلال السنوات الأخيرة.

#شباب الخليل #المجمع الإسلامي #محمد الدلو

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