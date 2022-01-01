تسجيل 453 لاعباً على قيود أندية غزة في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

أغلق اتحاد كرة القدم باب قيد وتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد المقرر يوم التاسع من سبتمبر القادم ببطولات دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

وبلغ إجمالي الانتقالات الصيفية في لجنة شؤون اللاعبين تسجيل 453 لاعباً جديداً لأندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية بفرعيها.

وسجلت أندية الدرجة الممتازة 119 لاعباً، حيث كان غزة الرياضي الأكثر تسجيلاً للاعبين بواقع 15 لاعباً وخدمات النصيرات 14 لاعباً، فيما كان الشجاعية الأقل بواقع 5 لاعبين فقط.

أما في الدرجة الأولى فقد سجلت الأندية 123 لاعباً، وكان الأمل الأكثر تسجيلاً بواقع 19 لاعباً.

وفي الدرجة الثانية "فرع غزة والشمال" سجلت الأندية 91 لاعباً وكان الزيتون الأكثر تسجيلاً بواقع 20 لاعباً، واليرموك 19 لاعباً، فيما سجلت أندية الدرجة الثانية "فرع الوسطى والجنوب 120 لاعباً، وكان الاستقلال أكثر الأندية تسجيلاً بواقع 21 لاعباً.