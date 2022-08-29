مقتل شخص داخل معرض للسيارات في باقة الغربية

القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة باقة الغربية، صباح اليوم الأحد.

ووفقا للمعلومات الأوليةالمتوفرة فإن القتيل من باقة الغربية يدعى محمد فهمي عثامنة، قُتل وهو في مركبته داخل معرض للسيارات إثر تعرضه للإصابة بعيارات نارية أطلقها جان مجهول فر من المكان.

والقتيل في باقة الغربية هو الضحية الثالثة في المجتمع العربية خلال اليومين الأخيرين، إذ قُتل محمد سالم الخرطي (45 عاما) في مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار، بعد منتصف الليلة الماضية، وقُتل مروان الوحواح (52 عاما) إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، مساء أول من أمس الجمعة، إضافة لإصابات عدة في جرائم عنف خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 09:48، حول مصاب في حادث عنف بباقة الغربية. وأبلغ مسعفون ومضمدون أن الرجل (50 عاما) يعاني إصابات عميقة في جسده، وهو بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقروا وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد