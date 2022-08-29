  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شخص داخل معرض للسيارات في باقة الغربية

الأحد 28 أغسطس 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخص داخل معرض للسيارات في باقة الغربية



القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة باقة الغربية، صباح اليوم الأحد.

ووفقا للمعلومات الأوليةالمتوفرة فإن القتيل من باقة الغربية يدعى محمد فهمي عثامنة، قُتل وهو في مركبته داخل معرض للسيارات إثر تعرضه للإصابة بعيارات نارية أطلقها جان مجهول فر من المكان.

والقتيل في باقة الغربية هو الضحية الثالثة في المجتمع العربية خلال اليومين الأخيرين، إذ قُتل محمد سالم الخرطي (45 عاما) في مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار، بعد منتصف الليلة الماضية، وقُتل مروان الوحواح (52 عاما) إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، مساء أول من أمس الجمعة، إضافة لإصابات عدة في جرائم عنف خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 09:48، حول مصاب في حادث عنف بباقة الغربية. وأبلغ مسعفون ومضمدون أن الرجل (50 عاما) يعاني إصابات عميقة في جسده، وهو بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقروا وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع صرف الدولار بشكل مفاجئ .. طالع سعره الآن

وفاة عامل من خانيونس في الداخل المحتل

"إسرائيل": رفع حصة تصاريح عمال غزة لـ20 ألف خلال الفترة المقبلة

هآرتس لشولتس "الجبان": بعد الـ"50 كارثة".. لماذا تبرئ الجلاد وتلوم الضحية ؟

موقع عبري: ضغوط أميركية على "إسرائيل" لفتح جسر اللنبي على مدار الساعة

صور: مناشدة فتاة لإنقاذ مطعم والدها تثير ضجة كبيرة في الأردن

لبيد يعقد اجتماعاً مع نتنياهو لبحث عدة قضايا.. والأخير: خرجت قلقاً أكثر مما دخلت

الأخبار الرئيسية

من-هو-نهاد-عويص-ويكيبيديا-

احدهما رقيب في السلطة .. صور : من هما المطلوبين اللذين اعتقلهما الاحتلال في نابلس ؟

25708.png

معاريف : عملية نابلس كان يمكن أن تنتهي بكارثة كبيرة

الاحتلال يعتقل شابين من منزل بعد محاصرته عدة ساعات شرق نابلس

501AB7C7-A5E2-4D08-9A31-83575F217963

إصابة مستوطنين بجراح خطيرة واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين

photo_2022-08-29_21-29-47

جنرال إسرائيلي: لقاءات العاروري والنخالة ونصر الله تشير لتصعيد أمني قريب

الاتصالات الفلسطينية