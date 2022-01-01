مورينيو يفتح النار على لاعبي روما

وكالات / سما /

أطلق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، تصريحاً مثيراً عن تعثر فريقه أمام يوفنتوس بالتعادل بهدف لمثله، مساء أمس السبت، في قمة مباريات الأسبوع بالدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة DAZN عقب اللقاء” قدمنا مردوداً مخزياً في الشوط الأول، وفي نهاية الفترة الأولى تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أني أشعر بالخزي منهم ومما قدموه في الملعب”.

وأضاف المدرب الاستثنائي ” كنت أشعر بالخجل من كوني مدرباً لهؤلاء اللاعبين، لا يمكن أن نأتي هنا بهذا السلوك على الإطلاق، كنت أدعو إلى ربي أن ينتهي الشوط الأول ونحن متأخرين بهدف واحد فقط”.

واستطرد قائلاً” في الشوط الثاني تحسن مردودنا، لا أريد التحدث عن الأمور الفنية، أنا أتحدث فقط عن السلوك، كنا محظوظين بالخسارة بهدف فقط في الشوط الأول، وكان دخولنا للملعب بشكل مغاير تماماً عقب الاستراحة”.

وواصل مورينيو تصريحاته “الأمر كان صعباً إلى حد ما بالنسبة لنا، وكان هناك بعض الخيارات القليلة أمامي، لا أريد أن أقول أن النتيجة مستحقة، لأن ذلك سيعطيني قيمة لا نستحقها، لأن الشوط الأول كان غاية في السوء”.