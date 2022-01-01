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فيديو .. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كريستال بالاس بهاتريك هالاند

الأحد 28 أغسطس 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على كريستال بالاس بهاتريك هالاند



وكالات / سما /

نجح مانشستر سيتي في قلب الطاولة على ضيفه كريستال بالاس، ليحقق انتصاراً مهماً بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وصعد مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب البريميرليج بشكل مؤقت، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة آرسنال ضد فولهام التي ستلعب بعد قليل. ويأمل السيتزنز أن يتعثّر الجانرز في اللقاء لكي ينفردوا في الصدارة.

وظهر مانشستر سيتي بشكل مخيب للآمال في الشوط الأول، وتلقى هدف مبكر، وتحديداً بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق صافرة البداية، وحمل توقيع جون ستونز بالخطأ في مرماه. ثم أضاف كريستال بالاس الهدف الثاني بحلول الدقيقة 21 عن طريق يواكيم أندرسن.

وانتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني، وأحرز بيرناردو سيلفا هدف التقليص عند الدقيقة 53، ثم انفجر الوافد الجديد إيرلينج هالاند مسجلاً ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 62 و70 و81

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة العاشرة، وصعد إلى الصدارة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الرابعة، وتراجع إلى المركز 12.

#مانشستر سيتي #كريستال بالاس #إيرلينج هالاند

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