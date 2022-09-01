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الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية في وجه السجان الإسرائيلي

الأحد 28 أغسطس 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية في وجه السجان الإسرائيلي



رام الله / سما /

 يبدأ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أولى الخطوات النضالية، من خلال إعلان "حل التنظيم" في كافة السجون في خطوة تمرد على السجان وقراراته بأعلى درجاته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان لها، أن "حل التنظيم" سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والتي ستستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام.

وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل غدًا الإثنين لبس "الشاباص" بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد.


وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدةً على أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.

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