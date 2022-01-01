رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأحد:

* "يديعوت أحرونوت":

- الهرولة إلى اضراب المدارس بعد فشل المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين

- وزارة المالية ستصدر أوامر من المحكمة لمنع اضراب المعلمين

- وزير الأمن التقى في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأميركي وطالبه بتهديد ايران عسكريا

- لبيد سيتحدث مع بايدن حول الاتفاق النووي

- بمبادرة من نتنياهو: الاتفاق بين بن غفير وسموتريتش للذهاب الى الانتخابات بقائمة واحدة

- المجتمع العربي والانتخابات: اللامبالاة

- العرب هم من سيقررون من سيشكل الحكومة

- في الذكرى الـ125 للكونغرس اليهودي: تكاليف حراسة المؤتمر 6 ملايين يورو تخوفا من المظاهرات من قبل الداعمين للشعب الفلسطيني

* "معاريف":

- المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين تصل الى طريق مسدود

- رئيس الحكومة ضد رئيس الموساد لأنه هاجم الولايات المتحدة

- لبيد سيتحدث مع بايدن حول الاتفاق الايراني: القيادة الإسرائيلية تعاني من الهستيريا

- بن كسبيت يكتب: نتنياهو أوصل ايران تقريبا الى النووي

- القائمة الموحدة تدرس ضم يهودي للقائمة

* "هآرتس":

- الولايات المتحدة تصغي بأدب لإسرائيل لكنها ستتوصل الى اتفاق مع ايران

- واشنطن حذرة من المواجهة المباشرة مع إيران في سوريا

- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو يعلم ان التهرب من المحكمة سيكون عن طريق بن غفير واتفاق قيساريا مؤامرة لتحطيم الجهاز القضائي

- جدعون ليفي يكتب: لا تزعجونا مع الاحتلال و"الأبرتهايد" لأننا بمعركة مع ايران