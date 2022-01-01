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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 28 أغسطس 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأحد:

* "يديعوت أحرونوت":  

- الهرولة إلى اضراب المدارس بعد فشل المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين  

- وزارة المالية ستصدر أوامر من المحكمة لمنع اضراب المعلمين  

- وزير الأمن التقى في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأميركي وطالبه بتهديد ايران عسكريا  

- لبيد سيتحدث مع بايدن حول الاتفاق النووي  

- بمبادرة من نتنياهو: الاتفاق بين بن غفير وسموتريتش للذهاب الى الانتخابات بقائمة واحدة  

- المجتمع العربي والانتخابات: اللامبالاة  

- العرب هم من سيقررون من سيشكل الحكومة  

- في الذكرى الـ125 للكونغرس اليهودي: تكاليف حراسة المؤتمر 6 ملايين يورو تخوفا من المظاهرات من قبل الداعمين للشعب الفلسطيني  

* "معاريف":  

- المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين تصل الى طريق مسدود  

- رئيس الحكومة ضد رئيس الموساد لأنه هاجم الولايات المتحدة  

- لبيد سيتحدث مع بايدن حول الاتفاق الايراني: القيادة الإسرائيلية تعاني من الهستيريا  

- بن كسبيت يكتب: نتنياهو أوصل ايران تقريبا الى النووي  

- القائمة الموحدة تدرس ضم يهودي للقائمة  

* "هآرتس":  

- الولايات المتحدة تصغي بأدب لإسرائيل لكنها ستتوصل الى اتفاق مع ايران  

- واشنطن حذرة من المواجهة المباشرة مع إيران في سوريا  

- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو يعلم ان التهرب من المحكمة سيكون عن طريق بن غفير واتفاق قيساريا مؤامرة لتحطيم الجهاز القضائي  

- جدعون ليفي يكتب: لا تزعجونا مع الاحتلال و"الأبرتهايد" لأننا بمعركة مع ايران  

#الصحف الإسرائيلية

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