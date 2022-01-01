فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأحد:
* "يديعوت أحرونوت":
- الهرولة إلى اضراب المدارس بعد فشل المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين
- وزارة المالية ستصدر أوامر من المحكمة لمنع اضراب المعلمين
- وزير الأمن التقى في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأميركي وطالبه بتهديد ايران عسكريا
- لبيد سيتحدث مع بايدن حول الاتفاق النووي
- بمبادرة من نتنياهو: الاتفاق بين بن غفير وسموتريتش للذهاب الى الانتخابات بقائمة واحدة
- المجتمع العربي والانتخابات: اللامبالاة
- العرب هم من سيقررون من سيشكل الحكومة
- في الذكرى الـ125 للكونغرس اليهودي: تكاليف حراسة المؤتمر 6 ملايين يورو تخوفا من المظاهرات من قبل الداعمين للشعب الفلسطيني
* "معاريف":
- المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين تصل الى طريق مسدود
- رئيس الحكومة ضد رئيس الموساد لأنه هاجم الولايات المتحدة
- لبيد سيتحدث مع بايدن حول الاتفاق الايراني: القيادة الإسرائيلية تعاني من الهستيريا
- بن كسبيت يكتب: نتنياهو أوصل ايران تقريبا الى النووي
- القائمة الموحدة تدرس ضم يهودي للقائمة
* "هآرتس":
- الولايات المتحدة تصغي بأدب لإسرائيل لكنها ستتوصل الى اتفاق مع ايران
- واشنطن حذرة من المواجهة المباشرة مع إيران في سوريا
- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو يعلم ان التهرب من المحكمة سيكون عن طريق بن غفير واتفاق قيساريا مؤامرة لتحطيم الجهاز القضائي
- جدعون ليفي يكتب: لا تزعجونا مع الاحتلال و"الأبرتهايد" لأننا بمعركة مع ايران