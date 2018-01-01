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إسرائيل: السفير التركي سيقدم خطاب اعتماده في القدس

الأحد 28 أغسطس 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: السفير التركي سيقدم خطاب اعتماده في القدس



القدس المحتلة / سما /

 صرحت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان بأن السفير التركي سيقدم خطاب اعتماده في القدس، مثله مثل سفراء الدول الأخرى، حسبما أفادت صحيفة “زمان” التركية.

وقالت ليليان في تصريحات للصحفيين إن إسرائيل سعيدة جدا بكل الدول التي قررت نقل سفارتها إلى القدس، مشيرة إلى أنه لا توجد دول كثيرة قررت القيام بذلك في الوقت الحالي.
وكانت تركيا وإسرائيل أعلنتا استعادة العلاقات الكاملة وتبادل تعيين السفراء، بعد توترات في عام 2018 على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين الغاضبين من قرار إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وأضافت ليليان: “لحسن الحظ، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ولكن لكي نكون واقعيين، سيكون من غير الواقعي انتظار أن تصبح تركيا من أوائل الدول التي ستقوم بذلك. آمل أن تنقل تركيا سفارتها إلى القدس في المستقبل”.
وحول موعد تعيين السفير، قالت: “آمل أن يكون ذلك في موعده ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أسابيع أخرى وستنتهي العملية”.
وأشارت ليليان إلى أن من بين العقبات الرئيسية التي تواجه العلاقات الإسرائيلية التركية وجود مكتب “حماس” في إسطنبول”، مضيفة أنه “ليس سرا أن إسرائيل تتوقع من تركيا إغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء من هنا”.

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