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وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

الأحد 28 أغسطس 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة



القدس المحتلة / سما /

وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية وإيطاليا على صفقتين بمبلغ 550 مليون دولار، لتزويد الأخيرة بطائرتي إنذار مبكر وجمع معلومات استخباراتية وخدمات لوجيستية أرضية لسلاح الجو الإيطالي، وفق ما كشفت وثائق نشرتها وزارة الدفاع والبرلمان الإيطاليين.

ويرتفع بذلك عدد طائرات المهمات الخاصة التي زودتها إسرائيل لإيطاليا إلى أربع طائرات، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد. وأعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، عن إبرام عقد بمبلغ 200 مليون دولار، يقضي "بتزويد طائرات مهمات خاصة إلى دولة أوروبية عضو في الناتو"، من دون كشف اسم الدولة.

وتبين من تحقيق أجرته الصحيفة أن هذه الدولة هي إيطاليا، وأن سلاح الجو الإيطالي هو الزبون أيضا في صفقة كبيرة سابقة أعلنت عنها الصناعات الجوية الإسرائيلية، في العام 2020، من دون أن تذكر أنها أبرمت مع إيطاليا.

وتطور شركة "ألتا"، التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، عدة طائرات مهمات خاصة باستخدام طائرات خاصة مدنية تضع فيها منظومات عسكرية، وتزودها برادارات ومجسات لرصد سفن وغواصات وأجهزة تنصت وحرب إلكترونية من أجل تشويش عمل رادارات وأجهزة اتصال جهات معادية، وأجهزة إنذار مبكر ورقابة جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، العام الماضي، أنها تعتزم شراء طائرتي تجسس أخريين من "ألتا"، للإنذار المبكر ورقابة جوية. وترددت تقارير في الماضي عن بيع إسرائيل أربع طائرات كهذه لسلاح الجو السينغافوري.

وزودت إسرائيل سلاح الجو الإيطالي بطائرتين مشابهتين في العام 2011، وشملت الصفقة تزويد قمر اصطناعي للجيش الإيطالي. وفي المقابل، اشترى سلاح الجو الإسرائيلي عشرات طائرات التدريب التي تصنعها شركة "ليوناردو"، ويطلق سلاح الجو الإسرائيلي عليها تسمية "لافي".

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