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الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلتقي العاروري في بيروت

الأحد 28 أغسطس 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلتقي العاروري في بيروت



غزة/ سما /

التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس السبت، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة.

ووفق بيان صدر عن "حزب الله" في لبنان، فإن الطرفين استعرضا تطورات المنطقة، والقضية الفلسطينية، والمواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتضحيات الأسرى الذين شرعوا في معركة مع الاحتلال.

وأكدوا أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وستبقى مركزًا للصراع، وعنوانًا لوحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وأن الاحتلال لن يفلح في تهويدها أو تقسيم مسجدها الأقصى المبارك.

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