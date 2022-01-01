رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تصريح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الذي أكد فيه أن الرئيس محمود عباس وجه إلى كافة سفراء فلسطين حول العالم بحملة تحرك واسعة للكشف عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أسرانا في سجون الاحتلال.

كما أبرزت الصحف الثلاث، خبر وقوع إصابات جراء قمع مسيرة مساندة للأسرى، واقتحام في بلدتي سلواد ودير شرف.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-أبو ردينة: الرئيس يتابع باهتمام بالغ ما يتعرض له أسرانا الأبطال من قمع غير مسبوق

-الرئيس يهنئ بلدية رام الله بنجاح مهرجانها السنوي "وين ع رام الله"

-الرئيس يعزي بوفاة رمزي مشهور الجازي النجل الأكبر لقائد معركة الكرامة

-رئيس الوزراء يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء ويعتبر احتجازها جريمة حرب

-"التربية": العام الدراسي الجديد ينطلق غدا وأطلقنا عليه "عام سيادية التعليم في القدس"

-ضمن خطواتهم النضالية: الأسرى ينفذون اليوم حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون

-الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ168 وسط تدهور خطير على وضعه الصحي

-كميل يصدر جملة من القرارات لمواجهة الاستيطان في محافظة سلفيت

-"الصحة العالمية" تدعو لمراجعة واقعية بعد تسجيل مليون حالة وفاة بكورونا هذا العام

-كتلة هوائية شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

* "الأيام":

-إصابات جراء قمع مسيرة مساندة للأسرى واقتحام في بلدتي سلواد ودير شرف

-مليون و385 ألف طالب وطالبة يتوجهون غدا إلى مقاعد الدراسة

-فعاليات جماهيرية في اليوم الوطني للمطالبة بجثامين الشهداء المحتجزة

-"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 564 مبني لفلسطينيين منذ بداية العام

-قناة عبرية تكشف عن حدث غير معتاد في "مطار بن غوريون"

-جنين: الاحتلال يزعم إحباط عملية طعن عند حاجز ریحان

-الشرطة الإسرائيلية تزيل جدارية للشهيدة أبو عاقلة في باقة الغربية

-اتصالات لعقد لقاء بين بايدن ولابيد خلال جلسة الأمم المتحدة الشهر القادم

-ليبيا: 23 قتيلا و140 جريحاً جراء اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس

-أوكرانيا: تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية في ظل تحذيرات من خطر انتشار مواد مشعة

-خان يونس: وفاة طفلة وإنقاذ أربع فتيات غرقن في البحر

* "القدس":

-الأسرى يعلنون برنامجهم النضالي للأسبوع القادم

-إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

-مليون و385 ألف طالب وطالبة سيتوجهون إلى مقاعد الدراسة غدا

-الاحتلال يخطر بهدم غرفتين في الولجة ويغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح

-إزالة جدارية للشهيدة أبو عاقلة في باقة الغربية

-وفاة طفل من غزة لعدم منحه تصريحا للعلاج بمستشفى "هداسا"