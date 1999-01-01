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الأسير رائد السعدي من جنين يدخل عامه الـ34 في الأسر

الأحد 28 أغسطس 2022 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير رائد محمد شريف السعدي (53 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الرابع والثلاثين في سجون الاحتلال .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير السعدي يعتبر عميد أسرى مدينة جنين، وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المحافظة، حيث إنه معتقل منذ تاريخ 28/8/1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة لـ20 عاما.

وأضاف أن الأسير السعدي اعتقل للمرة الأولى عام 1984 لمدة 6 أشهر، لقيامه برفع علم فلسطين على أعمدة الكهرباء في بلدة السيلة الحارثية، وكان مطاردا لعدة سنوات، وقام الاحتلال خلال تلك الفترة باعتقال والدته لمدة أربعة أشهر وبعض إخوته للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى أن تم اعتقاله من قبل "مستعربين" خلال زيارة متخفية لبيته للاطمئنان على أهله عام 1989.

وأشار إلى أنه على مدار 34 عاما قضاها في سجون الاحتلال، فقد السعدي عددا من أفراد عائلته وأقاربه، كان أولهم جدته عام 1999، ولحق بها جده عام 2001، وعمه عبد الله في عام 2008، وشقيقه الأكبر عماد عام 2010، وأخيرا والدته الحاجة أم عماد عام 2014، كما فقد والده بصره منذ ثلاثة أعوام.

#الأسر #سجون الاحتلال #نادي الأسير

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