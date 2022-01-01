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جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في الأول من أيلول

السبت 27 أغسطس 2022 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في الأول من أيلول



رام الله/سما/

- قال نادي الأسير إن جلسة جديدة بشأن قضية الأسير أحمد مناصرة ستُعقد  في الأول من أيلول، للمطالبة بإصدار قرار يلغي تصنيف ملفه كملف "إرهاب"، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

تعقد جلسة جديدة للأسير، أحمد مناصرة للمطالبة بإصدار قرار يلغي تصنيف ملفه كملف "إرهاب"، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

يُذكر أن مناصرة الذي واجه الاعتقال والتعذيب منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد.

وولد الأسير مناصرة بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2022 في مدينة القدس المحتلة، وهو فرد في عائلة تتكون من 10 أفراد، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته بالإضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في الصف الثامن بمدرسة الجيل الجديد في القدس، وكان يبلغ من العمر حينها 13 عاما.

#الاسير احمدمناصرة

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