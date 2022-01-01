خوري يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للأسرى

رام الله/سما/

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ التفاهمات السابقة حول الأسرى.

واستنكر خوري في بيان، اليوم السبت، إجراءات إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى، والتي أقدمت على فرض عزل مضاعف عليهم، وسحب الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم من الغرف بعدة أقسام في مختلف المعتقلات.

وقال خوري إن "حكومة الاحتلال لا تكتفي بحرمان آلاف العائلات من أبنائها، بل تستمر في غطرستها وإجرامها بحق أسرانا الأبطال والتنكيل بهم وفرض العقوبات والإجراءات التعسفية بحقهم"، مشيرًا إلى مخالفتها لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى والمؤرخة بـ 12 آب للعام 1949، والتي تنص في المادتين 46 و48 بخصوص نقل الأسرى على توفير بيئة آمنة لنقل الأسرى وإبلاغهم المسبق بنقلهم، إضافة الى المادة الثالثة من ذات الاتفاقية والتي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والكرامة الشخصية.

وأشاد خوري بالدور النضالي والوطني للأسرى في معتقلات الاحتلال، والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن شعبنا وقضيته العادلة.