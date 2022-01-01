ليس عن طريق التهديد..هكذا يمكن للأردن مضاعفة استقطاب المسافرين الفلسطينيين

رام الله/سما/

نشر المختص بحقوق الإنسان والشأن القانوني ماجد العاروي، مقالا أوضح فيه العديد من الأمور التي من خلالها يمكن للأردن مضاعفة استقطاب المسافرين الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين.

ووفقا لمقال العاروري، فإنه فإن استقطاب المسافرين والسياح يتم عبر التسهيلات وحسن المعاملة، وليس عن طريق التهديد.



وأوضح أن أول النقاط التي يمكن للأردن من خلالها رفع نسبة الفلسطينيين القادمين إلى المملكة، هي زيادة عدد الشبابيك العاملة على مدار الساعة في جسر الملك حسين، وعدم الاكتفاء بشباك واحد لختم الجوازات، وتزويد المسافر بعد ختم جوازه بورقة الكترونية فورية يسلمها على باب الخروج، دون حاجة الى كرت اخضر او تعبئة نماذج او التنقل الى شباكين.

وأشار العاروري إلى أن ثاني النقاط تتمثل، إلغاء كافة التكاليف الاضافية المفروضة على الجسر مثل الـ 10 دنانير ودينار العفش، بالإضافة الى العمل على بناء نظام مواصلات عامة حديث معقول التكلفة من الجسر الى وسط عمان، والى المطار.



ولفت إلى أن الخطوة الثالثة هي الابقاء على نظام الحجز الالكتروني للباصات، والعمل على تحديد رقم الرحلة وساعة انطلاق الباص وضمان حسن تطبيق النظام مقابل تكلفة مالية محدودة، ورفض اي تحديد لعدد المسافرين من الجانب الاسرائيلي.

ودعا الخبير القانوني، إلى ضرورة وضع نظام لنقل الحقائب من الجسر الاردني الى الجسر الاسرائيلي من خلال تفتيش الحقائب امام المسافرين، ومن ثم تحميلها الى شاحنة نقل الحقائب قبل بدء اجراءات دخول القاعة بحيث لا يحتاج المسافر لقضاء ساعة من الوقت للبحث عن حقيبته، في كومة من الحقائب تملأ قاعة كبيرة.

وطالب بضرورة تخفيض تكلفة تجديد جواز السفر الأردني المؤقت، معتبرا أن مبلغ 200 دينار تكلفة عالية على تجديد الجواز.

وحث العاروري إلى ضرورة بناء آلية لإتاحة تجديد جواز السفر الأردني المؤقت في سفارة المملكة في فلسطين او تفويض جهة ما بإجراءات التجديد دون اي تعقيدات اضافية، وتسهيل اجراءات استصدار او تجديد جواز السفر المؤقت.

كما دعا المختص القانوني، إلى التعامل مع فلسطيني قطاع غزة بشكل متساو في الإجراءات مع مسافري الضفة الغربية، واتاحة فرصة التنقل لهم عبر المعابر الاردنية بحرية، بالإضافة الى مراجعة تكلفة تذاكر الطيران العالية.

وحث العاروري على إنشاء نظام شكاوى يتيح لكل مسافر تقديم الشكاوى ضد اية مخالفة، ومحاسبة متلقي الرشاوى من عمال الخدمات وسائقي الباصات، ووضع نظام تسهيلات خاص للمعاقين وكبار السن والمرضى بحيث يتم نقلهم من المعبر بسهولة.

ومن الأمور التي طرحها الخبير القانوني لمضاعفة أعداد المسافرين عبر الأردن، بضرورة تخفيض قيمة ضريبة السفر فلسطينيا، مشددا على أنه من غير المعقول أن تصل تكلفة عائلة مكون من خمسة أفراد 800 شيكل تقريبا.