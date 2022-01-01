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الحية: أي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها

السبت 27 أغسطس 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: أي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها



بيروت/سما/

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن  المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي معركة موحّدة والبوصلة باتّجاه القدس موجهة.

وقال الحية، خلال لقاء مع قناة الميادين الفضائية: "معركة وحدة الساحات كانت للجم الاحتلال".

وأضاف: "اللقاء بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي أتى للتّأكيد على أنّ أي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها.

وتابع: "اللقاءات لم تنقطع بين حماس والجهاد والتّنسيق مستمر وتم تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجيّة".

وأردف بالقول: "نؤكد أن لنا عدو واحد ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

وأكمل: "أكدنا في اللقاء على تعزيز غرفة العمليات المشتركة ونوجه من خلال الميادين التحية لكل المقاومين في الغرفة". وأكد أن للمقاومة عدواً واحداً، "ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

#خليل الحية #حماس #الجهاد الاسلامي

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