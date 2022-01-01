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غزة: المباحث العامة تنجز قضيتي نصب واحتيال بقيمة 30 ألف دولار

السبت 27 أغسطس 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المباحث العامة تنجز قضيتي نصب واحتيال بقيمة 30 ألف دولار



غزة/سما/

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة قضيتي نصب واحتيال بقيمة 30 ألف دولار وذلك بعد تلقي شكوتين منفصلتين من داخل وخارج قطاع غزة.

وذكرت المباحث أن قسم الجرائم الالكترونية في محافظة غزة أنجز شكوى المواطن "ع-ح" والتي مفادها قيام المواطن " ش-غ" بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ "29" ألف دولار حيث تم استدعاؤه وخلال التحقيق الأولي معه أقر بما نسب إليه, وأحالت الملف للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية .

في ذات السياق، أوضحت دائرة الجرائم الإلكترونية - قسم محافظة رفح أنها تلقت رسالة من مواطن مقيم في دولة سوريا تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال بمبلغ 1000 دولار من قبل مواطن في غزة يدعى "ن.ع" حيث تم متابعة الملف واستدعاء المذكور والذي اقر خلال التحقيق الأولي معه بما نُسب اليه.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#المباحث العامة

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