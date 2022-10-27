الأونروا: هؤلاء من سيستفيد من 50 دولار

غزة/سما/

أعلن المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة اليوم السبت، أن صرف 50 دولاراً سيكون لـ22 ألف فرد أو لـ 13 ألف عائلة ، مبيناً أن المبلغ هو للأسر التي تعيلها سيدات .

وبين أبو حسنة خلال تصريحات لإذاعة القدس أن هناك معايير أخرى تم اختيارها للاستفادة من الـ50 دولاراً ، حيث إن هناك أسر يعيلها أطفال أو كبار السن وبالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة والعائلات المصنفة من أفقر الفقراء .

وبين أبو حسنة أن المساعدة هي استكمال للمساعدات النقدية للأسر الأكثر فقرا وتتسلم كابونات نظرا لتوفر جزء من التمويل ، موضحاً أنه خلال أيام سيتم إرسال رسائل وسيتم التوجه للبنوك .

وبشأن إضافة أسماء جديدة للكابونات الغذائية ، بين أبو حسنة إلى أنه سيتم إضافة أسماء جديدة لمساعدات غذائية لـ 30 ألف فرد جديد في أبريل من العام القادم .