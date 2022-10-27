  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: هؤلاء من سيستفيد من 50 دولار

السبت 27 أغسطس 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: هؤلاء من سيستفيد من 50 دولار



غزة/سما/

أعلن المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة اليوم السبت، أن  صرف 50 دولاراً سيكون لـ22 ألف فرد أو لـ 13 ألف عائلة ، مبيناً أن المبلغ هو للأسر التي تعيلها سيدات .

وبين أبو حسنة خلال تصريحات لإذاعة القدس أن هناك معايير أخرى تم اختيارها للاستفادة من الـ50 دولاراً ، حيث إن هناك أسر يعيلها أطفال أو كبار السن وبالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة والعائلات المصنفة من أفقر الفقراء .

وبين أبو حسنة أن المساعدة هي استكمال للمساعدات النقدية للأسر الأكثر فقرا وتتسلم كابونات نظرا لتوفر جزء من التمويل ، موضحاً أنه خلال أيام سيتم إرسال رسائل وسيتم التوجه للبنوك .

وبشأن إضافة أسماء جديدة للكابونات الغذائية ، بين أبو حسنة إلى أنه سيتم إضافة أسماء جديدة لمساعدات غذائية لـ 30 ألف فرد جديد في أبريل من العام القادم .

#الأونروا #50 دولار مساعدات #الاسر الفقيرة

الأكثر قراءة اليوم

تعليم غزة تُصدر بياناً حول بدء العام الدراسي الجديد

جنرال أردني مُتقاعد يسخر من "اتهام الفلسطينين بالتطبيع"..فرّطنا بأوراق تفاوضية

لبيد يطالب رئيس الموساد بتوضيح تصريحاته ضد الإدارة الأميركية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بالفيديو: لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش"

اسرائيل: نتوقع اغلاق تركيا مكتب حماس في اسطنبول قبل اعادة العلاقات بين الجانبين

روسيا : إسرائيل استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري بصواريخ كروز وقنابل موجهة"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن حدث غير معتاد في مطار بن غوريون

الحركة الأسيرة تعلن عن برنامجها النضالي الذي يبدأ تنفيذه غدًا

تبادل الأسرى

قيادي بحماس: الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًا دون أي تغير ملموس

وزير التنمية يتحدث عن موعد شيكات الشؤون وعدد العائلات التي سيصرف لها

عباس

صحيفة عبرية: برلين أصبحت عاصمة "كراهية لليهود والدولة اليهودية"

الاتصالات الفلسطينية