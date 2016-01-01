نابلس: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

نابلس/سما/

نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء السبت وقفة مركزية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.

وجاءت الوقفة انطلاقا لسلسلة فعاليات ستقام في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.

وشارك بالوقفة عدد من أهالي الشهداء المحتجزين وممثلو القوى والفعاليات والمؤسسات، والذين رددوا هتافات تطالب باسترداد جثامين الشهداء ليتم تشييعهم بما يليق بهم.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإعادة جثامين الشهداء الذين يحتجزهم.

وقال عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية إن احتجاز جثامين الشهداء يمثل ممارسة غير قانونية وغير مسبوقة في العصر الحديث، لا تجيزها كل القوانين بما فيها قوانين الاحتلال ذاته.

وأضاف أن هذه الممارسة تتصف بالبلطجة وهي جريمة أخلاقية خاصة عندما توضع أثمان لإعادتهم ما يعتبر متاجرة بجثامين الموتى.

وطالب بتدويل هذه القضية ونقلها إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان من أجل رفع كلفة احتجاز جثامين الشهداء على دولة الاحتلال وتشكيل ضغط دولي عليها، والوصول إلى محكمة جرائم الحرب.

وأوضح أن هناك 103 جثامين لشهداء محتجزة في الثلاجات يعود أقدمهم لعام 2016 وهناك 256 شهيدا في مقابر الأرقام بعضهم منذ سبعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى 76 مفقودًا لا يعلم أهاليهم مصيرهم.