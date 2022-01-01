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الشرطة الاسرائيلية تزيل جدارية للشهيدة أبو عاقلة في باقة الغربية بأراضي الـ48

السبت 27 أغسطس 2022 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الاسرائيلية تزيل جدارية للشهيدة أبو عاقلة في باقة الغربية بأراضي الـ48



باقة الغربية/سما/

 ازالت الشرطة الاسرائيلية، جدارية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في باقة الغربية، بأراضي الـ1948.

جاء ذلك بعد قيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام المنزل الذي قام سكانه برسم الجدارية، وهددوهم بمحوها والا سيتم تنغيص معيشتهم.

ووصف أهالي باقة الغربية، التصرّف بالاستفزازي والمهين بحق شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.

وقالت الرسامة عدن ابو مخ : "هذا هو المعنى الحقيقي للعيش تحت احتـلال، مجرد عمل فني وجدارية لصحفية شهيدة غطت أحداث فلسطين وتواجدت في كل محفل فيها، يغيظهم لدرجة محوها، سنعيد رسمها من جديد".

وأضافت: "الجميع مدعو لرسم الجدارية من جديد على جدار بيتنا في شارع كلية القاسمي، يوم الاثنين الساعة الخامسة".

#الشرطة الاسرائيلية #باقة الغربية #شيرين أبو عاقلة

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