الحوثي يكشف حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن

صنعاء/سما/

نفى عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، تسريبات إعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن.



وفي تصريحات لقناة "الميادين"، أوضح محمد علي الحوثي قائلا: "التسريبات الإعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن غير صحيحة"، مؤكدا أن "إسرائيل لم تضرب في اليمن، ولم يحصل، أي مما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص".

وقال محمد علي الحوثي: "كنا ونريد ونتمنى أن تكون معركتنا مباشرة مع العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "المعركة الكبرى التي يجب أن يحشد لها الشعب اليمني وشعوب الأمة، هي معركة تحرير الأقصى".

وأكمل: "نعتبر الحرب مع دول العدوان بروفات فقط من أجل الوصول إلى تحرير الأقصى".