  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثي يكشف حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن

السبت 27 أغسطس 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي يكشف حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن



صنعاء/سما/

نفى عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، تسريبات إعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن.


وفي تصريحات لقناة "الميادين"، أوضح محمد علي الحوثي قائلا: "التسريبات الإعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن غير صحيحة"، مؤكدا أن "إسرائيل لم تضرب في اليمن، ولم يحصل، أي مما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص".

وقال محمد علي الحوثي: "كنا ونريد ونتمنى أن تكون معركتنا مباشرة مع العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "المعركة الكبرى التي يجب أن يحشد لها الشعب اليمني وشعوب الأمة، هي معركة تحرير الأقصى".

وأكمل: "نعتبر الحرب مع دول العدوان بروفات فقط من أجل الوصول إلى تحرير الأقصى".

#اليمن

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت يكشف عن الخطر الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل أكثر من النووي الإيراني

تعليم غزة تُصدر بياناً حول بدء العام الدراسي الجديد

جنرال أردني مُتقاعد يسخر من "اتهام الفلسطينين بالتطبيع"..فرّطنا بأوراق تفاوضية

لبيد يطالب رئيس الموساد بتوضيح تصريحاته ضد الإدارة الأميركية

بالفيديو: لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

روسيا : إسرائيل استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري بصواريخ كروز وقنابل موجهة"

الأخبار الرئيسية

تبادل الأسرى

قيادي بحماس: الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًا دون أي تغير ملموس

وزير التنمية يتحدث عن موعد شيكات الشؤون وعدد العائلات التي سيصرف لها

عباس

صحيفة عبرية: برلين أصبحت عاصمة "كراهية لليهود والدولة اليهودية"

اسرائيل: نتوقع اغلاق تركيا مكتب حماس في اسطنبول قبل اعادة العلاقات بين الجانبين

99BE012A-8447-49C5-A136-0D037A02A042

ما الذي دار في لقاء النخالة مع قيادة حماس في بيروت ؟..

الاتصالات الفلسطينية