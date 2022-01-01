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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 27 أغسطس 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 28 أغسطس.

وقالت الهيئة: "إنّ السفر غدًا سيكون للمتأخرين  من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف رقم (2022/31)، بالإضافة للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/33).

 ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

 

وأشارت إلى أنّ الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، ولا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت، بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكّدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر

كشف مسافرين رقم (2022/31): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/33): اضغط هنا

. للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

 

#السفر عبر معبر رفح

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