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الخليل: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

السبت 27 أغسطس 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال



الخليل/سما/

 نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بالتعاون مع أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منسق الحملة أمين البايض، أن هذه الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد، بمشاركة أقاليم حركة فتح، وذوي الشهداء، والمؤسسات الحقوقية، تأتي في سياق الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن 103 جثامين من مختلف محافظات الضفة الغربية لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزهم في الثلاجات، من بينهم 12 جثمانا من محافظة الخليل، وكذلك الإفراج عن رفات 256 جثمانا مدفونة بـ"مقابر الأرقام"، من بينهم 28 جثمانا من الخليل.

وقال البايض، إن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة منذ عشرات السنوات، للضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي يناضل من أجل العيش بحرية وسلام، وتأتي في سياق العقاب لأهالي الشهداء.

وأعرب عن أمله بأن يتم الإفراج عن هذه الجثامين لتوارى الثرى وفقا للشريعة الإسلامية.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة بالتدخل الدولي للإفراج عن الجثامين المحتجزة بشكل غير قانوني وغير انساني.

كما رفعوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال وسياسته العنصرية وغير الأخلاقي، وطالبوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف معاناة أهالي الشهداء.

ووقع المشاركون في هذه الوقفة على مذكرة سلمت للصليب الأحمر الدولي، تعبيرا عن رفضهم لهذه السياسة، وذلك تزامنا مع عدد من الوقفات التي نظمت في محافظات الوطن، وسفارات وقنصليات العالم، ضمن حملة استرداد جثامين الشهداء.

#جثامين الشهداء #الخليل #الاحتلال

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