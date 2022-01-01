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اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء ويعتبر احتجازها جريمة حرب

السبت 27 أغسطس 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء ويعتبر احتجازها جريمة حرب



رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، ليتسنى لذويهم، القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم.

ودعا اشتية في بيان صحفي لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف اليوم السبت، جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، معتبرا احتجاز الاحتلال للجثامين جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووجه اشتية التحية لأسر الشهداء، معبرا عن مواساته لهم، ومستشعرا حجم ما يكابدونه من ألم لفقد أبنائهم، والذي يضاعفه احتجاز جثامينهم؛ سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد أبناءهم الشهداء، وجميع شهداء الوطن، بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

#محمد اشتية #جريمة حرب #جثامين الشهداء

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