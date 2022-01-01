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المعتقل عماد أبو الهيجا من مخيم جنين يعلق إضرابه عن الطعام

السبت 27 أغسطس 2022 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

علق المعتقل عماد ابو الهيجا (34 عاما) من مخيم جنين، اليوم السبت، إضرابه عن الطعام، وذلك بعد وعود بالسماح له بلقاء والده الأسير الشهر المقبل.

وكان المعتقل أبو الهيجا، قد بدأ إضرابه عن الطعام قبل خمسة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء والده الأسير جمال ابو الهيجا، وشقيقيه عبد السلام وعاصم المعتقلين إداريا إلى جانبه.

وأوضح نادي الأسير، إنّ إدارة السّجون نقلته من معتقل "مجدو" إلى سجن النقب الصحراوي، علما أن أمر اعتقال إداري ثانيا صدر بحقه، وهو معتقل منذ الأول من آذار 2022.

يذكر أن المعتقل جمال أبو الهيجا، محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2002، ويقبع في سجن "هداريم"، وكان قدم أكثر من مرة طلبا لإدارة السّجون للسماح له بلقاء أبنائه الثلاثة المعتقلين إداريًا عماد، وعاصم، وعبد السلام، إلا أنها رفضت ذلك.

#عماد أبو الهيجا #جنين #مخيم جنين

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