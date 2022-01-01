  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: بتوجيهات من الرئيس حراك دبلوماسي وقانوني متواصل نصرة للأسرى

السبت 27 أغسطس 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن حراكا دبلوماسيا وقانونيا متواصلا نصرة للأسرى وحقوقهم، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس".

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أنه تم الايعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الاسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة".

وأضافت: ان هذا الحراك جاء لوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والافراج الفوري عن المعتقلين الاداريين، والافراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والاطفال والدفعة الرابعة من الأسرى.

وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، وحقوقه العادلة والمشروعة.

كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة أسرنا الأبطال، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت يكشف عن الخطر الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل أكثر من النووي الإيراني

تعليم غزة تُصدر بياناً حول بدء العام الدراسي الجديد

جنرال أردني مُتقاعد يسخر من "اتهام الفلسطينين بالتطبيع"..فرّطنا بأوراق تفاوضية

اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"

لبيد يطالب رئيس الموساد بتوضيح تصريحاته ضد الإدارة الأميركية

بالفيديو: لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

تبادل الأسرى

قيادي بحماس: الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًا دون أي تغير ملموس

وزير التنمية يتحدث عن موعد شيكات الشؤون وعدد العائلات التي سيصرف لها

عباس

صحيفة عبرية: برلين أصبحت عاصمة "كراهية لليهود والدولة اليهودية"

اسرائيل: نتوقع اغلاق تركيا مكتب حماس في اسطنبول قبل اعادة العلاقات بين الجانبين

99BE012A-8447-49C5-A136-0D037A02A042

ما الذي دار في لقاء النخالة مع قيادة حماس في بيروت ؟..

الاتصالات الفلسطينية