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قيادي بحماس: الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًا دون أي تغير ملموس

السبت 27 أغسطس 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًا دون أي تغير ملموس



بيروت / سما /

أكد مسؤول ملف الشهداء والأسرى والجرحى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًا، دون أي تغير ملموس على أرض الواقع.

جاء ذلك في لقاء إعلامي عقد اليوم السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أوضح أنه لا يوجد حالياً أي مفاوضات في ملف تبادل الأسرى، مؤكداً على أنه منذ ثمانية أشهر لا يوجد أي تقدم بهذا الملف.

وأضاف أن حماس لديها قرار واضح وصريح أننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل الإفراج عن الأسرى الأبطال بكل الوسائل والطرق، مشيرًا إلى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يخوضون العديد من المواجهات مع الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري، مستدركاً: "لا يوجد أفق لحل معضلة الاعتقال الإداري".

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يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يستعدون لحل الهيئات التنظيمية من الفصائل كافة داخل السجون، بدءًا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار تصعيد خطواتهم ضد انتهاكات السجان.

وتفرض هذه الخطوة على إدارة سجون الاحتلال مواجهة الأسرى كأفراد، واتخذها الأسرى كخطوة احتجاجية على تنصل الاحتلال من تفاهمات سابقة مع الأسرى، تضمن جزءًا من حقوقهم الأساسية في المعتقلات.

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