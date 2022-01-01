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رام الله: "الشابات المسيحية" ومؤسسة "بيتمان" البريطانية توقعان اتفاقية لتدريس دبلوم إدارة المكاتب

السبت 27 أغسطس 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعت جمعية "الشابات المسيحية" في رام الله، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مع مؤسسة بيتمان "Pitman" البريطانية طرح دبلوم إدارة المكاتب، للراغبين والراغبات بالحصول على هذا التخصص في أروقة الجمعية.

وقالت الجمعية في بيان صدر عنها، إن رئيس مجلس إدارة الجمعية ابتسام أبو دحو وقعت الاتفاقية مع رئيس المؤسسة البريطانية نصري البرغوثي.

وتنص الاتفاقية على طرح دبلوم ادارة المكاتب بدمج الخبرات البريطانية في هذا المجال، ليتلاءم مع متطلبات السوق المحلية، ابتداءً من العام الدراسي 2022/2023، إضافة الى بعض الدورات القصيرة الأمد حسب احتياجات السوق تستهدف بناء قدرات الطلاب والعاملين والخريجين في مختلف القطاعات.

وقالت في بيانها، إن الخريج سيحصل على شهادة مشتركة من الجمعية والمؤسسة البريطانية.

#رام الله

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