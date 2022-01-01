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برعاية الخارجية والبرلمان الإيطالي "افتتتاح ندوة حول السلام في الشرق الأوسط ومقترحات الحلول"

السبت 27 أغسطس 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية الخارجية والبرلمان الإيطالي "افتتتاح ندوة حول السلام في الشرق الأوسط ومقترحات الحلول"



روما / سما /

يفتتح اليوم السبت مهرجان برعاية الخارجية والبرلمان الايطالي بندوة حول" السلام في الشرق الأوسط ومقترحات الحلول "يشارك فيها النائب في البرلمان الايطالي ايفرست بارتلو وسفيرة فلسطين بايطاليا عبير عودة والنائب كمبيرتوا دلسبوا اضافة لمشاركة عربية للمراسل الصحافي عبدالناصر أبوعون ضيف من فلسطين والزميل طلال خريس مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصداقة الايطالية العربية .

رئيس جمعية كمبانيا اوروبا المتوسطة انسو بارتسالي أوضح أن حضور ومشاركة عبدالناصر أبوعون مراسل صحافي من قطاع غزة بمثابة شهادة حية حول الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون واظهار لمعاناتهم جراء الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الاعتداءات اليومية بحق الفلسطينيين،علما ان الصحافي أبوعون سيشارك بالمهرجان ضمن ندوة بعنوان "الحرب والسلام والموقف الأوروبي" وسيخصص مساحة للحديث عن جملة الانتهاكات الاسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين والمدنيين وظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون بفعل سياسة العقوبات الجماعية المفروضة علي الاراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة .

ومشاركة من الزميل طلال خريس حول جهود ايطاليا في احلال السلام وتطوير العلاقات العربية الايطالية وتقويتها بما يعزز من مكانة الشعوب .

وسيشهد غدا حفل تكريم لسفراء عرب بحضور سفيرة الجامعة العربية في ايطاليا ايناس مكاوي وصحافيين وأدباء بينهم سفيرة موريتانيا في ايطاليا زينب بنت أعل سالم وسفيرة اليمن بايطاليا أسمهان الطوقي
لما بذلوه من جهود في تطوير العلاقات العربية الايطالية وكان لهم دور كبير وهام في الحياة الاجتماعية والسياسية وساهموا في تحسين العلاقات بين الشعوب.

يشار الي ان الجائزة الابرز في مهرجان مارتسياني permio marzani ستمنح للشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة التي أستشهدت على أيدي الاحتلال الاسرائيلي في أيار الماضي بمدينة جنين شمال ضفة الغربية وستتسلم الجائزة سفيرة فلسطين بروما عبير عودة لتسليمها لأسرة الصحافية أبوعاقلة .

وجائزة مارتسياني تستمر بنسختها للعام الخامس عشر على التوالي ساهمت بها جمعية الصداقة الايطاليةالعربية بشكل فعال وحضور لافت.

#ايطاليا #عبير عودة

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