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أبو ردينة: الرئيس يتابع باهتمام بالغ ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال من قمع غير مسبوق

السبت 27 أغسطس 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الرئيس يتابع باهتمام بالغ ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال من قمع غير مسبوق



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس يتابع باهتمام وقلق شديدين ما يتعرض له أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي من حملة قمع غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو ردينة، ان الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع يقع على رأس أولويتنا وبأننا لن نسمح بالتعامل مع هؤلاء الأبطال بهذه الطريقة التي لا تمت للإنسانية بصلة.

ووجه عباس إلى كافة سفرائنا حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن تلك الجرائم المرتكبة بحق أسرانا الأبطال، المنافية لأبسط حقوق الانسان وللقوانين الدولية كافة.

وشدد الرئيس على أن أسرانا هم مناضلو حرية، وبأن شعبنا الفلسطيني وقيادته ملتفون حولهم، وحول قضيتهم العادلة، وبأننا سنبقى معهم حتى نيل حريتهم، وحرية شعبنا لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

#أبو ردينة #الرئيس #سجون الاحتلال

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