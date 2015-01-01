من هي الدولة التي تسجل أقل نسبة خصوبة في العالم؟

وكالات / سما /

سجلت كوريا الجنوبية أدنى معدل خصوبة في العالم من جديد، لست سنوات متعاقبة، لتصل النسبة إلى ما دون الطفل الواحد لكل مرأة بمعدل "0.81".

وتحتاج الدول إلى طفلين على الأقل لكل زوجين، أي بمعدل 2.1 للمحافظة على عدد السكان ثابتا بدون هجرة، بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكانت النساء في كوريا الجنوبية تنجب في السبعينيات أربعة أطفال.

وتثير قلة الإنجاب في كوريا الجنوبية مخاوف تناقص قوة العمل الشابة التي تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، وتضيف ضغطا على الإنفاق العام على قطاع الصحة والرعاية.

وأبرز أسباب انخفاض المواليد بحسب دراسة تعود إلى 2021، ارتفاع تكلفة المعيشة، وأسعار السكن، وتأثيرات جائحة كورونا.

وكانت سيئول كشفت سابقا أن واحدة من كل ثلاث أسر في كوريا الجنوبية، تتكون من شخص واحد فقط.

وأشارت البيانات الإحصائية، إلى أن عدد الأسر المتكونة من فرد واحد على خلفية تأخير الزواج والشيخوخة المتزايدة في البلاد باتت في ارتفاع.

وقالت وكالة الإحصاء الكورية إن إجمالي عدد الأسر المكونة من فرد واحد بلغ 6.64 مليون في عام 2020، فيما كان قبل عام 6.15 مليون، في حين واصلت نسبة الأسر المكونة من فرد واحد بالارتفاع منذ عام 2015، وبلغت حينها 27.2%.

وتعاني كوريا الجنوبية أيضا من ظاهرة شيخوخة متسارعة مع توقعات بأن تصبح مجتمعا متقدما في العمر في عام 2025، حيث ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إلى 20% من إجمالي السكان.

ووفق الجنس، فقد شكلت النساء اللائي تبلغ أعمارهن 60 عاما وأكثر ويعشن بمفردهن، الفئة الأكبر بنسبة 45.1%.