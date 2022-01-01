الصليب الأحمر ينشر برنامج زيارات أهالي أسرى القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، صباح السبت، برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول (سبتمبر) المُقبل.



وأشارت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين إلى أن زيارة الأسرى في سجن ايشل / بئر السبع ستكون في تاريخ 5/9، وسجون “نفحة، رامون، عوفر وشطة” بتاريخ 7/9، وسجني “هداريم والدامون/ أشبال” بتاريخ 12/9.



ونوهت إلى أن زيارة سجن “الدامون” بتاريخ 14/9، وسجن “عسقلان” 19/9، وسجن “مجدو” 21/9، وأما سجن “النقب/فوج واحد فقط” ستكون بتاريخ 28/9.



ودعت اللجنة أهالي الأسرى المعنين إلى الزيارة بالحجز والتسجيل في مكتب الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة.