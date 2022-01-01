  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصليب الأحمر ينشر برنامج زيارات أهالي أسرى القدس

السبت 27 أغسطس 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر ينشر برنامج زيارات أهالي أسرى القدس



القدس المحتلة / سما /

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، صباح السبت، برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول (سبتمبر) المُقبل.

وأشارت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين إلى أن زيارة الأسرى في سجن ايشل / بئر السبع ستكون في تاريخ 5/9، وسجون “نفحة، رامون، عوفر وشطة” بتاريخ 7/9، وسجني “هداريم والدامون/ أشبال” بتاريخ 12/9.

ونوهت إلى أن زيارة سجن “الدامون” بتاريخ 14/9، وسجن “عسقلان” 19/9، وسجن “مجدو” 21/9، وأما سجن “النقب/فوج واحد فقط” ستكون بتاريخ 28/9.

ودعت اللجنة أهالي الأسرى المعنين إلى الزيارة بالحجز والتسجيل في مكتب الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة.

#القدس #الصليب الأحمر #أهالي الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أولمرت يكشف عن الخطر الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل أكثر من النووي الإيراني

جنرال أردني مُتقاعد يسخر من "اتهام الفلسطينين بالتطبيع"..فرّطنا بأوراق تفاوضية

اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"

لبيد يطالب رئيس الموساد بتوضيح تصريحاته ضد الإدارة الأميركية

بالفيديو: لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش"

قائد كبير في "حزب الله": هدفنا في الحرب تدمير جيش العدو وسينتشلون الجثث من تحت ركام المدن

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة عبرية: برلين أصبحت عاصمة "كراهية لليهود والدولة اليهودية"

اسرائيل: نتوقع اغلاق تركيا مكتب حماس في اسطنبول قبل اعادة العلاقات بين الجانبين

99BE012A-8447-49C5-A136-0D037A02A042

ما الذي دار في لقاء النخالة مع قيادة حماس في بيروت ؟..

روسيا : إسرائيل استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري بصواريخ كروز وقنابل موجهة"

image1024x768

تعليم غزة تُصدر بياناً حول بدء العام الدراسي الجديد

الاتصالات الفلسطينية