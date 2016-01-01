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رسميا.. نيوكاسل المملوك سعوديا يعلن عن إتمام أغلى صفقة في تاريخه

السبت 27 أغسطس 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. نيوكاسل المملوك سعوديا يعلن عن إتمام أغلى صفقة في تاريخه



وكالات / سما /

سينضم المهاجم السويدي الشاب ألكسندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي قادما من ريال سوسييداد الإسباني، حسب ما أعلن الناديان الجمعة.

وجاء في بيان للنادي الإنجليزي، أن ابن الـ22 عاما وقع "على عقد طويل الأمد" ليصبح الصفقة الرابعة للفريق هذا الصيف.

ومن جانبه، قال خوكين أبيريباي، مدير ريال سوسييداد على هامش قرعة "يوروبا ليغ" في إسطنبول "انتهى بهم الأمر بتقديم مبلغ من المال لا يمكن رفضه. نخسر لاعبا عظيما. الآن علينا أن نجد بديلا له".

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة بلغب 70 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت ليصبح بالتالي السويدي أغلى لاعب يبيعه سوسييداد في تاريخه وأيضا أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل.

وكان إيزاك، بدأ مسيرته مع أيك السويدي في 2016، قبل أن ينتقل بعد عام إلى بوروسيا دورتموند الألماني ومن ثم إلى ريال سوسييداد في 2019 الذي سجل معه 44 هدفا في 132 مباراة.

دوليا، خاض إيزاك مباراته الأولى مع المنتخب السويدي في 2017 وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة.

وبات الدولي السويدي رابع صفقة لنيوكاسل هذا الصيف، بعد مات تارغت، الحارس نيك بوب، وسفين بوتمان.

#نيوكاسل يونايتد #ريال سوسيداد

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