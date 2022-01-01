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مصرع الفنان اللبناني جورح الراسي بحادث سير

السبت 27 أغسطس 2022 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع الفنان اللبناني جورح الراسي بحادث سير



وكالات / سما /

أكدت وسائل إعلام لبنانية وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤلم تعرّض له في طريق عودته من الحدود السورية.
وبحسب موقع “we love Lebanon” فقد توفي الفنان اللبناني جورج الراسي؛ على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية – السورية.

ولفت الموقع إلى أن السيدة “زينة المرعبي” من طرابلس كانت بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، تُوفيت أيضاً.

وأشار الموقع إلى أن عناصر الدفاع المدني مركز المصنع، عملت على سحب القتيلين من داخل السيارة، ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام.

كما نشر الموقع عبر صفحته على “فيسبوك” صوراً تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالسيارة، في حين أشارت التعليقات على الخبر إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

وعقب تداول الخبر ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” بوسم “جورج الراسي”، حيث عبّر العديد من المغردين وخاصة المشاهير اللبنانيين عن صدمتهم بما حدث، مقدّمين التعازي لشقيقته الفنانة نادين الراسي.
وفي هذا السياق، قالت المملثة “ساشا دحدوح”:”ما عم صدق ما ابشعه هالخبر جورج الصديق المحب ما بنسى كل ما نلتقي دايما ضحتك مرافقتك وين ما بتكون..شو صعب هالخبر! الله يرحمك ويصبر أهلك وكل محبينك ويصبرك يا حبيبتي”.

كما عبّرت “جيسيكا عازر” عن حزنها على “الراسي” قائلة:” الله يرحمك ويصبر اهلك واخواتك”.

#جورح الراسي

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